Nazilli Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından Pınarbaşı Mahallesi 4 ve 5 Sokak’ta yürütülen çalışmalar genişletildi.

Bölgede mevcut elektrik üstyapılarının yola engel olması nedeniyle direklerin deplase işlemleri yapıldı. Akabinde yol kenarından geçen ve yağmur sularının taşındığı kanallar temizlenerek yolun stabilizesi gerçekleştirildi. Hem alt hem de üst yapısıyla örnek, vatandaşların uzun yıllar kullanabileceği ömürlük hizmetler yapmak için çalışmaların detaylı bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Gerek yağmurlama çalışması gerekse orta ve alçak gerilim hattının yer altına alınması, parke taşlarının döşenmesi ve tevzilerin yapılması gibi ciddi bir çalışma yapıyoruz. Pınarbaşı Mahallemizdeki faaliyetlerimizi genişlettik. İlçemizde enerji dağıtımı yapılan ring hattı içerisindeki 14 metrelik müşterek elektrik direkleri imar planına uygun olarak taşındı. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde yol yapım işlemlerini tamamlamak için çalışıyor” dedi.

İncelemeler esnasında sık sık mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Özcan, vatandaşların taleplerini dinleyerek notlar aldı.