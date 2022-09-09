Nazilli Belediyesi personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Nazilli Belediyesi ve özel bir OSGB işbirliğiyle belediye çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

İş Güvenliği Uzmanı Yakup Türkan tarafından Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen eğitimlere 300 personel katıldı. İş güvenliğinin sağlanması için bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Türkan, "Eğitimlerde bütün personellere işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet etmeleri konusunda bilgiler verdik. OSGB olarak İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması ve çalışma alanlarında tedbir ve önlemlerin alınmasına katkı sunan; ilgili birim müdürlüklerimize ve Nazilli Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

2 gün süren eğitimlerde kazalar, çalışma esnasında kullanılan aletler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve kazalar sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.