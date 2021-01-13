Nazilli Belediyesi personeli Mesleki Yeterlilik Belgelerine kavuştu

Nazilli Belediyesi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında düzenlenen 1 aylık kurs tamamlandı.

Eğitime katılan 320 işçiye belgelerini Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan takdim etti.

İlçe genelinde yürütülen tüm faaliyetlerde Avrupa standartlarına uygun ve profesyonel bir şekilde çalışmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Özcan; “Gösterdiğiniz gayretten ötürü herkese teşekkür ediyorum. Böylece iş güvenliği ve profesyonellik noktasında da kıymetli bir belgeye sahip oldunuz. Avrupa’da da geçerli ve avantajları olan bir belge. Kişisel gelişimimize katkı sağlayacak, faydalı bir eğitim oldu. Hepinize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye-İş Sendikası Nazilli Baş Temsilcisi Öner Balcı, “Belediyemize ve Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı tüm işçilerimiz adına teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

2. seviye olarak alınan Europass onaylı belge, Avrupa Birliği’ne dahil olan bütün ülkelerde de geçerli olacak.