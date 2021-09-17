Nazilli Belediyesi, merhum Başbakan Adnan Menderes’i andı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, ölümünün 61. yıldönümünde Nazilli Belediyesi tarafından anıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in ölümünün 61. Yıldönümünde unutulmadı. Nazilli Belediyesi tarafından Belediye hizmet binası meydanında 5 bin kişiye pilav tavuk hayrı yapılırken Merhum Menderes dualar ile anıldı.

Merhum Menderes ve arkadaşlarının Türkiye’nin kalkınmasına ve Türk Demokrasisine sağladıkları katkılar ile ilelebet anılacağını ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Merhum Başbakanımız Adnan Menderes, Aydınımız ve ülkemiz için önemli hizmetlerde bulundu. Kendisi Milleti için yaşayıp milleti için onurlu bir şekilde ölmüş değerli bir devlet adamıdır. Ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yâd edilen Merhum Menderes ve arkadaşlarının demokrasi ve kalkınma mücadelesinde verdiği hizmetler bizler için yol gösterici olmaya devam etmektedir. Demokrasi şehidi olarak anılan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarını rahmet ile yad ediyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhu şad olsun” dedi.

Aydın’ın yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından merhum Adnan Menderes’in hatırlanmasını bir vefa örneği olduğunu ifade eden vatandaşlar, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a duyarlığından dolayı da teşekkür etti.