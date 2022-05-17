Nazilli Belediyesi kursiyerlerinin resim sergisi beğeni kazandı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Lütfi Selek Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda resim kursu öğrencileri tarafından hazırlanan yağlı boya resim sergisinin açılış törenine katıldı. 100’den fazla eserin sergilendiği açılışa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Nazilli Belediyesi Resim Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan Yağlı Boya Resim Sergisi düzenlenen törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Lütfi Selek Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen açılış törenine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Pandemi döneminde yarım kalan eserlerin de yer aldığı sergiyi büyük bir dikkatle inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Öncelikle kıymetli hocamız Seher Altınok’a, kursiyerlerimize ve sanatçı dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Burada emeğin güzelliğini bir kez daha gördük. Her biri birbirinden değerli eserleri tüm sanatseverlerin gelip ziyaret etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

100’den fazla eserin yer aldığı sergi 16 Mayıs-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında Lütfi Selek Sergi salonunda mesai bitimine kadar ziyaret edilebilecek.