Nazilli Belediyesi köy okullarına desteğe devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan Işıklar İlkokulu bahçesinin tamamında yenileme çalışması gerçekleştirdi.

82 mahallenin tamamında eksiklerin giderilmesi için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Işıklar İlkokulu bahçesini yeniledi. Çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür eden Nazilli Işıklar Mahalle Muhtarı Mustafa Karabulut, “Okulumuzun bahçesinde deforme olan yerlerimiz vardı. Çocuklarımız düşüp yaralanmasın diye okulumuzun bahçesinin taş döşemesinin tamamını yeniledik. Okul müdürümüz de gerekli çalışmaları yaparak Milli Eğitim Müdürlüğümüzden izinleri aldı. Kürşat Başkanımız yapımı için söz vermişti. Nazilli Belediyemizden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizden Allah razı olsun. Hepsinin çok fazla emeği geçti” diye konuştu.

Okul çevresinde yer alan yolların yenilenmesi için çalışmaların başlatıldığını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizin tüm ihtiyaçlarına yetişmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Uzun yıllardır yatırım almamış noktalara hizmet ulaştırılması için ekiplerimiz seferber olmuş durumda. El birliği ile Nazillimizin her alanda gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.