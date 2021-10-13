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Nazilli Belediyesi, Işıklar’da yol çalışması gerçekleştirdi

Nazilli Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Işıklar Mahallesi’nde yol bakım, istinat duvarı ile güçlendirme ve kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

AYDIN 13.10.2021, 11:45
Nazilli Belediyesi, Işıklar’da yol çalışması gerçekleştirdi

Nazilli Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Işıklar Mahallesi’nde yol bakım, istinat duvarı ile güçlendirme ve kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

82 mahallenin tamamında eksiklerin bir bir giderilmesi için çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi, Işıklar Mahallesi’nde yol ve istinat duvarı yapım ile kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıklar Mahallle Muhtarı Mustafa Karabulut; “Mahallemizin girişinde yer alan ve göçme tehlikesi olan noktalarda istinat duvarı yapım çalışmalarımız 6 gündür devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı olarak geniş bir alanda çalışma yapmakta. Köy içinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda yol çalışmalarımız Allah’ın izniyle devam edecek. Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a ve ekiplerine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan gurur duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri; “Hem yol hem temizlik çalışması köyümüzde aynı anda yapıyor. Ekipler çok güzel çalışıyor. Işıklar halkı olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

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