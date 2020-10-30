Nazilli Belediyesi ilçe genelindeki toplanma merkezlerini açıkladı
İZMİR’DE MEYDANA GELEN 6.6 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN NAZİLLİ BELEDİYESİ İLÇE GENELİNDEKİ TOPLANMA MERKEZLERİNİ YENİDEN HATIRLATIP VATANDAŞLARIN OLASI DEPREM ESNASINDA YAPMASI GEREKENLERİ HATIRLATTI.
İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Nazilli Belediyesi ilçe genelindeki toplanma merkezlerini yeniden hatırlatıp vatandaşların olası deprem esnasında yapması gerekenleri hatırlattı.
Nazilli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Bugün yaşadığımız 6.6 büyüklüğündeki Seferihisar Depremi sonrası AFAD ile koordineli şekilde tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Olası bir artçı depremde veya doğal afette itidalli ve sağduyuyla davranarak önlem almalıyız” diyerek olası bir afet sırasında alınması gerekenleri “Zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması, Haberleşmenin internet uygulamaları üzerinden yapılması, Trafik geçiş üstünlüğüne uyulması, Araç parklarının trafiğe engel olmayacak şekilde yapılması, Ev içerisinde devrilme ve yıkılma ihtimali olan eşyaların yerlerinin düzenlenmesi, Deprem çantanızın evinizde hazır bulunması önemle rica olunur” sözleri ile açıkladılar.
“Nazilli İlçesi’ndeki toplanma alanları
Nazilli Belediyesi, deprem anında ilçe genelindeki toplanma alanlarını da vatandaşlara hatırlatarak ilçe genelindeki toplanma alanalarını; Zafer Mahallesi: Yunus Emre Parkı - 15 Temmuz Parkı, Yeni Mahalle: 23 Nisan Parkı - Atatürk ParkıYıldıztepe Mahallesi: Botanik Parkı, Sümer Mahallesi: Sümer Rekreasyon Alanı, Çapahasan Mahallesi: Şehit Cengiz Toklu Parkı, Altıntaş Mahallesi: Uğur Mumcu Parkı, Pınarbaşı Mahallesi: Şehit Mehmet Koyuncuoğlu Parkı, Cumhuriyet Mahallesi: Karabağ Parkı - Cumhuriyet Parkı, Yeşil Mahalle: Şehitler Parkı - Mustafa Alptuğ Sözen Parkı, Karaçay Mahallesi: Turunç Park, İsabeyli Mahallesi: İsabeyli Parkı, Dallıca Mahallesi: Dallıca Parkı olarak açıklandı.
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