Nazilli Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor

Ege Belediyeler Birliği ve Nazilli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında, Nazilli Belediyesi personeline resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında eğitim verildi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, belediye personeline resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında seminer verildi.

Ege Belediyeler Birliği Eğitim ve Mevzuat Danışmanı Sedat Turan tarafından Belediye Meclis Salonu’nda gün boyu verilen eğitimde; standart dosya planı uygulamaları, birim ve kurum arşivlerinde saklama süreli dosya plan sistemi, resmi yazı ve dilekçelerin cevaplandırılma süreleri, merkezi kayıt sistemi uygulamaları anlatıldı.

42 personelin katıldığı seminerde hizmet içi eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade eden Mevzuat Danışmanı Turan, “Değişen mevzuatlara ilişkin personellere eğitim verilmesi sağlıklı işleyiş anlamında büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerimizi tüm birimlere vermeye devam edeceğiz. Nazilli Belediyesi’ne bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli Belediyesi olarak bu tür eğitimlerin artırılması noktasında çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise “Eğitimlerimizin çok faydalı olacağına inanıyorum. Daha önceki yıllarda da düzenlemiştik. Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarımızın bundan sonraki süreçte daha iyi olacağını düşünüyorum. Emeklerinden dolayı kıymetli hocamıza teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.