Nazilli Belediyesi görme engelli vatandaşları unutmadı

Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası’nda Arslanlı Mahallesi’nde yaşayan görme engelli ailenin evini ziyaret etti.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını sağlamak için hayata geçirdiği tüm projelerde hassasiyetle çalışan Nazilli Belediyesi, görme engelli vatandaşları da unutmadı.

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası’nda Arslanlı Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki Ersun Akdağ, eşi Emine Akdağ ve kızını evinde ziyaret eden Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt; “Bazen ayrıntıymış gibi görünen küçük değişimlerin, yetersizliği olan bireylerin hayatını kolaylaştıran veya zorlaştıran sonuçları oluyor. Engel kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü yetersizliği engele dönüştüren maalesef bizleriz” dedi.

Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt; “Sizin işitme ve dokunma duyunuz çok daha fazla gelişmiş olsa da desteğe ihtiyaç duyduğunuz her an evladınızın yanınızda olması büyük bir maneviyat, kızımız anne ve babasına zorlandıkları işlerde yardımcı oluyor. Bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin ailenizdeki bu pozitif enerji bizlerin de hayata bakışına anlam kattı. Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan’ın bir dizi ziyaret nedeniyle Ankara’da ve sizlere çok selamları var. Emanetinizi size onun adına takdim ediyorum” diyerek çifte hediyelerini verdi.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt’a teşekkür eden Akdağ çifti; “Kürşat Başkanımız bugüne kadar hep yanımızda oldu. Bizleri kırmadı. Bugüne kadar yaptıklarından dolayı Allah razı olsun. Ne isteğimiz olursa her daim ulaşıyoruz, sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.