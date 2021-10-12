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Nazilli Belediyesi ekipleri daha temiz Nazilli için çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eycelli ve Hisarcık Mahallelerinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

AYDIN 12.10.2021, 11:14
Nazilli Belediyesi ekipleri daha temiz Nazilli için çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eycelli ve Hisarcık Mahallelerinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eycelli ve Hisarcık Mahallelerinde budama, ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kentin daha ferah ve modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Periyodik olarak 82 mahallemizin tamamında temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Haftanın bazı günlerinde yaşanan yoğunluktan dolayı belli noktalara daha fazla ağırlık veriyoruz. Perşembe Pazarımızın kurulduğu alan bunlardan bir tanesi. Bunun yanı sıra yalnızca merkezde değil kırsal mahallelerimizin temizliği hususunda da tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz” dedi.

Daha temiz bir Nazilli için tüm mahalle sakinlerini daha duyarlı olmaya davet eden Başkan Özcan, “Gerek çöplerin konteynerlera atılması gerekse cam, plastik, kağıt gibi geri dönüştürülebilir ürünlerin tekrar kazandırılması büyük önem taşıyor. Doğamızı korumak ve ona sahip çıkmak elimizde” sözlerini kaydetti.

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