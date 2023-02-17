Nazilli Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen Nazilli Belediyesi ekipleri iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmalarına destek verirken, Başkan Özcan, "Zor günleri birlikte aşacağız" dedi.

Büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından malzeme desteğinin yanı sıra bölgeye ekip ve ekipman sevk eden Nazilli Belediyesi, depremin ilk gününden bu yana çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Nazilli Belediyesi’ne bağlı ekiplerin, depremde yıkılan kentlerin hızla yeniden kurulması için enkaz kaldırma çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

Bugüne kadar deprem bölgesine 90’ı tır olmak üzere 200’e yakın araç gönderildiğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “8 iş makinemiz, 2 cenaze aracımız ve 1 çöp kamyonumuz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Hep birlikte yeniden enkazdan umut yeşerteceğiz. Nazilli olarak gıda, kışlık kıyafet, battaniye, su, elektrikli katalitik, kömür sobası, tıbbi ve medikal malzemeler, yakacak, çadır, uyku tulumu, mobil tuvalet, şarj, aydınlatma, powerbank, 500 top kefen kumaşı, günlük 6 bin kişilik sıcak yemek çıkaran ekip ve ekipman, 50 bin adet polar malzeme, 450 çadır, 70 ton yakacak, bebek bakım ve hijyen ürünleri gibi binlerce kalem malzemeyi bölgeye gönderdik. İkinci aşamada deprem bölgesinden Nazillimize gelen misafirlerimizin barınma, yemek, eğitim ve sosyal faaliyetlerini en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.