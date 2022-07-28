Nazilli Belediyesi, Dallıca’da bakım ve onarım çalışması yaptı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dallıca Mahallesi’nde düğün salonu, köy konağı, kahvehane ve işletmelerin bulunduğu sosyal alanda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

82 mahallenin tamamında eksiklerin tamamlanması için çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi, mahalle muhtarları ile istişare halinde vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmeye devam ediyor. Son olarak Dallıca Mahallesi’nde düğün salonu, köy konağı, kahvehane ve işletmelerin bulunduğu sosyal alanda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Nazilli Belediyesi’nin çalışmalarıyla esnafın yanında olduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar; “2014 seçimlerinden sonra köy tüzel kişiliğinden devralınan düğün salonumuz ve köy konağımızın çatısı atıl durumdaydı. Yaklaşık 580 metrekare çatımız tamamen yenilendi. Bunun yanında çatıdan kaynaklı kahvehane ve lokanta alanında su basmaları yaşanıyordu. Bunların önüne geçilmiş oldu. Başkanımız bu çalışmayla esnafın yanında olduğunu da gösterdi. Dallıca’da işletmesi olan esnaflarımız da Nazilli Belediyesi’nin çalışmalarından memnun” diyerek Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti.

İlçe genelinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Özcan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizin ivedilikli sorunları çözmek için çalışmalar yaptık. Yalnızca kent merkezimizde değil özellikle merkezden uzak el değmemiş noktalara hizmet götürdük. Nazillimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.