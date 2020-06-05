Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık

Nazilli Belediyesi Cuma namazı öncesi hijyen kiti dağıttı

NAZİLLİ BELEDİYESİ CUMA NAMAZI ÖNCESİ HİJYEN KİTİ DAĞITTI

Nazilli Belediyesi Cuma namazı öncesi hijyen kiti dağıttı

NAZİLLİ BELEDİYESİ CUMA NAMAZI ÖNCESİ HİJYEN KİTİ DAĞITTI

05 Haziran 2020 Cuma 16:48
8 Okunma
Nazilli Belediyesi Cuma namazı öncesi hijyen kiti dağıttı

Nazilli Belediyesi cami ve ibadet yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra Cuma namazı kılacak vatandaşlara maske ve hijyen kiti dağıttı.

Cuma namazı için cami ve kapalı pazar yerlerine gelen vatandaşların görevli personeller tarafından ateşleri ölçüldü, maske ve hijyen kitleri verildi. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeler ile ibadet yerlerinde fiziksel mesafeyi koruyarak saf tuttu.

İbadet yerlerinin giriş ve çıkışında bekleyen jandarma ve polis ekipleri ise sosyal mesafe kurallarına uyulması için önlemler alarak anons yaptı.

Cuma namazını Belediye Katlı Otoparkı’nda kılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da güvenlik güçlerimizle birlikte tüm önlemlerimizi aldık. Belediye personellerimiz ibadet yerlerinin girişinde vatandaşlarımıza maske ve hijyen kiti dağıttı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edip fiziksel temastan kaçınarak namazımızı kıldık. Büyük bir sorumluluk tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Atay yenilenen sokakta esnafı ziyaret etti
Başkan Atay yenilenen sokakta esnafı ziyaret etti
Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü
Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü
JESDER, 2020 Irenec Sanal Konferansına katıldı
JESDER, 2020 Irenec Sanal Konferansına katıldı
NAZBOT-1’den Cuma namazı mesaisi
NAZBOT-1’den Cuma namazı mesaisi
Vali Köşger; “Toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır”
Vali Köşger; “Toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır”
Kuşadası Geleceğini biriktiriyor
Kuşadası Geleceğini biriktiriyor
Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
Söke’de otomobil ters döndü; 3 yaralı
Söke’de otomobil ters döndü; 3 yaralı
Başkan Atabay’dan yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi
Başkan Atabay’dan yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi
Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek
Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek
Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür
Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür
Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi
Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi
Kuşadası’nda park halindeki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu
Kuşadası’nda park halindeki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “TBMM de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmalı”
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “TBMM de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmalı”
Aydın’da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi
Aydın’da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi
Nazilli Belediye logosu tescillendi
Nazilli Belediye logosu tescillendi
Söke yazlık çiçeklerle rengarenk oluyor
Söke yazlık çiçeklerle rengarenk oluyor
Didim Belediye Meclisi olağan üstü toplandı
Didim Belediye Meclisi olağan üstü toplandı
Didim’de televizyon hırsızları polisten kaçamadı; 2 tutuklama
Didim’de televizyon hırsızları polisten kaçamadı; 2 tutuklama
Başkan Atay çalışmaları yerinde denetledi
Başkan Atay çalışmaları yerinde denetledi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim