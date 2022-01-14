Nazilli Belediyesi çalışmalara aralıksız devam ediyor

Nazilli Belediyesi, ekonomik olumsuzluklara rağmen görev ve sorumluluk alanında bulunan tüm noktalara hizmet götürmeye devam ediyor.

Kent merkezinde birçok ana arterde düzenleme çalışması yapan ekipler, kırsalda yürüttüğü faaliyetlerle de vatandaşların güvenli ulaşımını sağlayacak projelere imza atıyor.

Son olarak Demirciler Mahallesi mezarlık çevresinde düzenleme, bakım, onarım ve tadilat işlemlerini yürüten belediye ekipleri; 690 metreküp taş duvar ve 562 metrekare alanda derz dolgu ile güçlendirme çalışması yaptı.

Kırsal mahallelerde yürüttükleri çalışmalarla örnek bir belediyecilik anlayışı yürüttüklerini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “2021 yılında Nazillimizin yarım asırlık sorunlarının çözüme kavuşması için harekete geçmiştik. Yalnızca kent merkezinde değil Nazillimizin tamamını kapsayan, tüm hemşehrilerimizi kucaklayan çalışmalara imza attık. 2022 yılında da bu anlayışla kentimizin ivedi sorunlarını çözerek şehrimizi hak ettiği iyi ve güzel işlere kavuşturmak için çalışacağız” dedi.