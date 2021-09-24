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Nazilli Belediyesi Bozyurt’a yatırımlarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Bozyurt Mahallesi’nde yeni yol yapım, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

AYDIN 24.09.2021, 09:57
Nazilli Belediyesi Bozyurt’a yatırımlarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Bozyurt Mahallesi’nde yeni yol yapım, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Bozyurt Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor. İstinat duvarı yapım, peyzaj ve yol açma faaliyetlerini tamamlayan ekipler, mezarlık kenarında yer alan alanda yeni yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında yolda kazıma yapılarak stabilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Mehmet Güler; “Mahallemizde bulunan 2 mezarlığımızın istinat duvarlarını bitirmiş durumdayız. Şuanda çevre düzenlemelerine başlayacağız. Burada büyük emeği olan Kürşat Engin Özcan başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bozyurt’taki çalışmalar kapsamında toplam bin 470 metrekare alana parke taşı döşenirken, 3 farklı noktada yaklaşık 500 metre uzunluğunda istinat duvarı ile güçlendirme yapıldı.

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