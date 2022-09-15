Nazilli Belediyesi ahileri unutmadı

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kent Konseyi, 13-19 Eylül Ahilik Haftası dolayısıyla Osmanlı Çeşmesi önünde vatandaşlara helva-şerbet ikram etti.

Esnaflar arasında birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması için çalışmalar yapan Nazilli Belediyesi ve Kent Konseyi Esnaf Dayanışma Çalışma Grubu; 13-19 Eylül Ahilik Haftası dolayısıyla 5 bin kişilik helva-şerbet hayrı yaptı.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, meclis üyeleri, Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı, Kent Konseyi Esnaf ve Dayanışma Çalışma Grubu Başkanı Erol Yörükce, esnaf odası başkanları, dernek ve STK temsilcileri, daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Ahilik geleneğini Nazilli’de yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Özcan; “Nazilli halkımızın ve çevremizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında uzunca bir süredir ahilerimizim ciddi emekleri var. Ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve bol kazançlar diliyoruz. Zorlu süreçleri hep birlikte geçirdik. Pandemide kapanmalar oldu. Birlik ve dayanışma duygusuyla zor günleri aştık. Diğer ülkelerde yaşanmayan dayanışmayı biz ülkemizin yaşadığı her krizde birlikte sağladık. Binlerce yıldır ayakta olmamızın temel nedenlerinden biri budur. Değerli başkanlarımıza, STK’larımıza, muhtarlarımıza ve kent konseyimize çok teşekkür ediyoruz. Esnafımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

Başkan Özcan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı; “Ahilik, Türk insanının mesleğini ve sanatını dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla yüzyıllar boyu toplumda düzeni sağlayan, ticaret ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ticaret ahlakının en temel ilkeleri olan ahilik ilkelerinin ve geleneğinin yeni nesillere aktarılmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle, başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” dedi.

Esnafların hatırlanmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Kent Konseyi Esnaf Dayanışma Çalışma Grubu Başkanı Erol Yörükce; “Ekonomimize can suyu olan esnaflarımızın bir nebze de olsa hatırlanmasından dolayı biz mutluluk duyduk. Esnaf ve Dayanışma Grubu Türkiye’de yeni bir birim. Başkanlarımıza bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.