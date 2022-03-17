Nazilli Belediyesi 12. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali başlıyor

Nazilli Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ve bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali’nin programı belli oldu. 21-26 Mart tarihleri arasında Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek festivalde müzisyenler, gazeteciler, televizyon programcıları, sinema oyuncuları ve yazarlar sanatseverlerle buluşacak.

Tüm sanatseverleri festivale davet eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizde başlattığımız değişimin en önemli göstergelerinden biri kültür ve sanat alanında hayata geçirdiğimiz etkinliklerimiz. Bu ay Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivalimizde Türkiye’nin sanat ve edebiyat camiasında önde gelen birçok ünlü ve değerli ismini Nazilimiz’de ağırlayacağız. Bunun yanı sıra konser, tiyatro, söyleşi gibi kültürel faaliyetlerimiz geniş kapsamlı bir çerçevede devam etmekte olacak. Nazilli, kültür ve sanat şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İdealimiz 7/24 kültür ve sanatla yaşayan bir Nazilli. Sergiden tiyatroya, konserden festivale kadar çok geniş bir yelpazede hazırlamış olduğumuz programlarımızda sanatsever dostlarımızla buluşmayı ümit ediyorum” dedi.

Açılışı 21 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacak olan festival, 26 Mart Cumartesi gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.