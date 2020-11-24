Nazilli Belediye Başkanı Özcan, güne ilkokul öğretmenini ziyaret ederek başladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Mergube Azman’ı evinde ziyaret edip güne okulu Atatürk Anadolu Lisesi’ne ziyaret ederek başladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan eğitim hayatında kendisi üzerinde büyük emeği olan öğretmenlerini unutmadı. Başkan Özcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendi ilkokul öğretmeni Mergube Azman’ı evinde ziyaretinin ardından ortaöğretimini aldığı Atatürk Anadolu Lisesi’ne giderek idarecilerle bir araya geldi.

Emekli Öğretmen Mergube Azman’a çiçek takdim eden Özcan, “Bize her bireyin sahip olması gereken değerler katan ve yolumuzu aydınlatan ilimler için ona şükran borçluyum. Allah onları başımızdan eksik etmesin” dedi. Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’ne giderek öğrencilik yıllarını yad eden Başkan Özcan, “Pandemi dolayısıyla ne yazık ki öğretmenlerimiz bu anlamlı günde öğrencileri ile kucaklaşamıyor. Ancak ben kendi adıma böylesi bir günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Okul Müdürü Mustafa Kemal Eroğlu ise Başkan Özcan’ın öğrencilik yıllarında okulda çekilen fotoğrafını hediye ederek ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.