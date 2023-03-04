Nazilli Adliyesi’nden deprem bölgesine 15 zabıt katibi gönderildi

Nazilli Adliyesi’nden deprem bölgesine görevlendirilen 15 zabıt katibi adliye personeli tarafından dualarla uğurlandı. Adliye personelleri 2 araçla bölgeye doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan olayın ardından bölgedeki yaraları sarmak için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Bu arada yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları savcılığın gözetiminde yapılıyor. Bu çalışmalarda görev almak için Adalet Bakanlığı tarafından Nazilli Adliyesi’nden de 15 kişilik zabit katibi Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçelerine görevlendirildi. Görevlendirilen katipler Nazilli Adliyesi önünden uğurlandı.

Adli süreçlerin tamamında ekibin görev alacağını ifade eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, “Adalet Bakanlığımız tarafından deprem bölgesine görevlendirilen 15 zabıt katibi arkadaşımızı bu saat itibarıyla uğurladık. Giden arkadaşlarımız deprem bölgesindeki Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesinde görev alacaklar. Oradaki enkaz çalışmalarından adli süreçlerin tamamında yardımcı olacaklar. Bizde adliyemiz olarak hep birlikte uğurladık. İnşallah kazasız belasız giderler. Giden arkadaşlarımızın görev süreleri 9 gün olarak belirlendi” dedi.

Mesai arkadaşlarıyla vedalaşan zabit katipleri 2 minübüs ile dualarla yola çıktı.