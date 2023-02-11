Nazilli 7’den 70’e depreme karşı tek yürek oldu

Türkiye’nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş depremin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Nazilli halkı, ilk günden bu yana emsalsiz bir birlik ve beraberlik örneği göstererek 7’den 70’e tek yürek oldu.

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasına genç-yaşlı, kadın-erkek demeden herkes büyük destek verdi. Kampanya çerçevesinde bugüne kadar 150’den fazla araç deprem bölgesine toplanan yardım malzemelerini ulaştırmak için sevk edildi. Nazilli’de birlik ve beraberlik ruhunun en güzel şekilde vücut bulduğunu söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Acı olayı öğrenir öğrenmez mesai arkadaşlarımız ile ivedi olarak başlatmış olduğumuz yardımlaşma kampanyası hızlıca kabul gördü. Neredeyse her saat bir yardım aracı gönderdik ve bugüne geldiğimizde sayı 150’yi aşmıştır. Ne mutlu bizlere Nazillimizde birlik beraberlik ruhu en güzel şekilde vücut buldu. Nazillimiz olağanüstü bir dayanışma ruhu sergiledi. Ben her biri birbirinden kıymetli hemşehrilerime, çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gencinden yaşlısına herkesten Allah razı olsun. Bu birlik beraberlik ruhu bizde var oldukça Allah’ın izniyle aşılmadık engel kalmayacak. Rabbim bu zor günleri hızlıca atlatmayı nasip etsin İnşallah. Nazillimiz bölgeden gelecek misafirlerimize ev sahipliği yapıyor, yapmaya da devam edecek. En konforlu şekilde ağırlayacağız. Misafirperver Nazillimiz’e tek yürek olduğu için şükranlarımı arz ediyorum” sözlerini kaydetti.

Özellikle yaşı 80’i aşkın hemşehrilerin ve henüz okula bile başlamamış çocukların yardım çadırına ellerinde yardımlarıyla gelmesinden çok etkilendiğini söyleyen Belediye Başkanı Özcan, "İkra, İnanç Ali, Miray, Ayşe ve Duygu isimleri başka ama gönülleri bir, yürekleri de kocaman. Bakmayın yaşlarının 5, 7, 9, 11 olduğuna. Dünyalara sığmayan kocaman yürekleri var. Deprem bölgesinde mağdur olan depremzede kardeşleri, arkadaşları için en sevdikleri hatta kendi ailesi ile paylaşmaya kıyamadıkları oyuncaklarını hediye ile gönderdiler. Hediyelerin üstünde çok güzel notlar vardı. Hatta bölgedeki kardeşlerine şöyle sesleniyorlar; ’Merhaba kardeşim. Benim adım Miray ve kardeşim İnanç Ali. Bu oyuncak bizim size hediyemiz. İnşallah mutlu olmuşsundur. Bunların hepsi geçecek. Bana telefonla ulaşırsan sevinirim. Aydın-Nazilli. Sevgilerle İnanç Ali - Miray Ünlüoğlu.’ Diğeri de, ’Aydın-Nazilli’den sevgiler. Sizi çok seviyoruz, yalnız değilsiniz.’ Bir diğeri ise, ’Kalbimiz sizinle, geçmiş olsun’ ve niceleri. Bırakın konuşmayı, okurken gözümüzden yaşlar süzüldü. İki güzel evladımız Zeynep Betül, Ahmet Sait kumbarasındaki paraları getirdi. Nazillimiz 7’den70’e tek yürek oldu” diye konuştu.