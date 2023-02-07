Nazilli 2’nci gün de yardıma devam ediyor

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyası 2’nci gününde devam ediyor.

Gece boyu yardım getirmeye devam eden Nazilli halkı ve toplanan yardımları araçlara yerleştiren gönüllüler Belediye Meydanı’ndan biran olsun ayrılmadı.16’ncı tırın bugün itibariyle yola çıktığını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Deprem bölgesine ulaşımın daha hızlı sağlanması için 16’ncı aracımız Çeşme Limanı’nda gemiyle Hatay’a gidiyor. İnşallah en kısa sürede oradaki depremzedelere ulaşacağız. Çok zorlu şartlarda ve yüksek bir tempoda çalışıyoruz. Arkadaşlarımız hiç durmadan araçları doldurmaya devam ediyor. Herkes ailesinden, çocuğundan fedakarlık yaparak çalışıyor. Bugün milli birlik ve beraberlik günüdür. İnşallah bu yaraları birlikte saracağız. Devletimiz ve milletimiz azizdir. Tek yürek, tek bilek çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, Saadet Partisi Nazilli İlçe Başkanı Vahap Kırca ve Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şube Başkanı Faruk Baştepe ile sahada incelemeler yapan Başkan Özcan, ekiplere de bizzat destek verdi.