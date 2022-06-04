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Nazili’de sağanak yağış etkili oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtınanın ardından bugün akşam saatlerinde ilçede yine kıştan kalma bir gün yaşanırken, cadde ve sokaklar göle göndü.

AYDIN 04.06.2022, 20:28
Nazili’de sağanak yağış etkili oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtınanın ardından bugün akşam saatlerinde ilçede yine kıştan kalma bir gün yaşanırken, cadde ve sokaklar göle göndü.

Nazilli’de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta dereye döndü. Bir süre sonra sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Bir süre yağan dolu da ilçede etkili oldu. Nazilli Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için tedbir aldı.

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