NAZGEM üniversite tercihi yapacakların hizmetinde olacak

Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM), üniversite tercih günlerinde uzman kadrosuyla ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Nazilli Belediyesi tarafından ‘herkese eğitim’ sloganıyla hayata geçirilen NAZGEM, 5-20 Ağustos tarihlerinde ve 09.00-18.00 tarihleri arasında üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti verecek.

Kurulduğu günden bu yana Nazilli’nin eğitimde elde ettiği başarılarının artırılması ve fırsat eşitliği sağlanması konusunda büyük bir titizlikle çalışan NAZGEM, bu süreçte de tüm kadrosu ile hazır bulunacağı belirtildi.

Üniversite tercihi yapacak tüm öğrencileri Turan Mahallesi 155 Sokak’ta bulunan hizmet binasına davet eden Kurucu Müdür Tuncay Ayas; “Öncelikle bizleri her zaman destekleyen ve yanımızda olan Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a şahsım ve tüm öğretmen arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin geleceğini büyük ölçüde etkileyen tercih günlerinde de NAZGEM ailesi olarak onların yanındayız” diye konuştu.