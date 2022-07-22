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NAZGEM tercih aşamasında öğrencilerin yanında

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ‘herkese eğitim’ sloganı ile kurulduğu günden bu yana binlerce kişiye destek veren Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi, üniversite tercihlerinde de öğrencileri yalnız bırakmıyor.

AYDIN 22.07.2022, 09:10
NAZGEM tercih aşamasında öğrencilerin yanında

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ‘herkese eğitim’ sloganı ile kurulduğu günden bu yana binlerce kişiye destek veren Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi, üniversite tercihlerinde de öğrencileri yalnız bırakmıyor.

Nazilli Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan NAZGEM, üniversite tercihlerinde öğrencilere ücretsiz olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği verecek. 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan üniversite tercihlerinde tüm öğrencileri ücretsiz danışmanlık almaya davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Gençlerimiz hayatları ile ilgili önemli kararları verirken öğretmenlerimiz hem tercih noktasında hem de akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesi için yol göstermeye hazır. Bunların yanında öğrencilerimizin ilgi alanlarının, yeteneklerinin göz önünde bulundurulması gereken noktalarda tercih danışmanlarımız doğru tercih yapmalarına olanak tanır” diye konuştu.

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