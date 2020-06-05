Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

NAZBOT-1’den Cuma namazı mesaisi

NAZBOT-1’DEN CUMA NAMAZI MESAİSİ

NAZBOT-1’den Cuma namazı mesaisi

NAZBOT-1’DEN CUMA NAMAZI MESAİSİ

05 Haziran 2020 Cuma 14:12
6 Okunma
NAZBOT-1’den Cuma namazı mesaisi

Nazilli Belediyesi tarafından yeni tip korona virüsü ile mücadele çalışmaları için tasarlanan NAZBOT-1, Cuma namazı öncesi ibadet yerlerini dezenfekte etti.

UVC donanımı, virüs ve bakterileri yok etme özelliği ile kimyasal kullanmadan hızlı zemin dezenfeksiyonu sağlayan NAZBOT-1, korona virüsle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan ve 29 Mayıs’ta yeniden ibadete açılan cami ve ibadet yerlerinin hızlı ve etkin bir şekilde dezenfekte edilmesini sağlayan yapay zeka robot NAZBOT ile hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlanmış oluyor.

Yeni tip korona virüsle mücadelede tüm birimler ile özverili bir çalışma yürüttüklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hazırlanan program çerçevesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını hem sabah saatlerinde hem de akşam gerçekleştiriyor. Korona virüsle mücadele çalışmalarımızın yanı sıra sinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yapay zeka robotumuzu tanıtmıştık. Koca Cami’de yaptığımız çalışmalardan aldığımız olumlu sonuçlara istinaden NAZBOT-1’i diğer alanlarda da kullanmaya başladık. Bugün de Cuma namazı öncesi katlı otoparkımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Atay yenilenen sokakta esnafı ziyaret etti
Başkan Atay yenilenen sokakta esnafı ziyaret etti
Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü
Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü
Nazilli Belediyesi Cuma namazı öncesi hijyen kiti dağıttı
Nazilli Belediyesi Cuma namazı öncesi hijyen kiti dağıttı
JESDER, 2020 Irenec Sanal Konferansına katıldı
JESDER, 2020 Irenec Sanal Konferansına katıldı
Vali Köşger; “Toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır”
Vali Köşger; “Toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır”
Kuşadası Geleceğini biriktiriyor
Kuşadası Geleceğini biriktiriyor
Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
Söke’de otomobil ters döndü; 3 yaralı
Söke’de otomobil ters döndü; 3 yaralı
Başkan Atabay’dan yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi
Başkan Atabay’dan yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi
Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek
Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek
Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür
Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür
Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi
Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi
Kuşadası’nda park halindeki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu
Kuşadası’nda park halindeki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “TBMM de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmalı”
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “TBMM de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmalı”
Aydın’da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi
Aydın’da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi
Nazilli Belediye logosu tescillendi
Nazilli Belediye logosu tescillendi
Söke yazlık çiçeklerle rengarenk oluyor
Söke yazlık çiçeklerle rengarenk oluyor
Didim Belediye Meclisi olağan üstü toplandı
Didim Belediye Meclisi olağan üstü toplandı
Didim’de televizyon hırsızları polisten kaçamadı; 2 tutuklama
Didim’de televizyon hırsızları polisten kaçamadı; 2 tutuklama
Başkan Atay çalışmaları yerinde denetledi
Başkan Atay çalışmaları yerinde denetledi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim