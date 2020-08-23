NAZBOT-1 otobüs terminalini dezenfekte etti
NAZİLLİ BELEDİYESİ KORONA TİMİ VE KOVİD-19 İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI İÇİN TASARLANAN NAZBOT1, NAZİLLİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ’NDE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.
Nazilli Belediyesi Korona Timi ve Kovid-19 ile mücadele çalışmaları için tasarlanan NAZBOT1, Nazilli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Yeni tip koronavirüsle mücadelede örnek bir çalışma sergileyen Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde dezenfeksiyon faaliyetlerine devam ediyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Korona Timi ile UVC donanımı, virüs ve bakterileri yok etme özelliği ile kimyasal kullanmadan hızlı zemin dezenfeksiyonu sağlayan NAZBOT-1 Nazilli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda titizlikle çalışıyoruz. Bunun yanı sıra sorumluluk sahamızdaki tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz 5 aylık süreçte ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında bu çalışmaları uyguladık. Bugün ise Nazillimizin en işlek noktalarından biri olan otobüs terminalimizde hem personelimiz hem de yapay zeka robotumuzla dezenfeksiyon çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.
Otogar esnafı ise terminal girişine, ‘Nazilli Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan’a zorlu pandemi sürecinde esnafa verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederiz’ yazılı pankart asarak Başkan Özcan’a destek mesajı verdi.
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