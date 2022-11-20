Naz-Naz puana razı oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grupta 15. hafta karşılaşmasında sahasında Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü konuk eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşmada rakibiyle puanları paylaşarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Teknik Direktör Mesut Toros liderliğinde ilk maçına çıkan siyah inciler, seyircisi önünde gol fırsatlarını değerlendiremezken, 7’nci dakikada Şükrü Kaan’ın atarak öne geçtiği maçta eski futbolcusu Furkan Yaman’ın 15 dakika sonra attığı gole engel olamayınca karşılaşmada 1 puana razı oldu.

Maçtan detaylar

(GOL) Dk.7; Sol kanattan gelişen atakta Fatih Üge’nin açtığı ortada düzgün bir kafa vuruşu yapan Şükrü Kaan Kılıçaslan topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Dk.13; Orta sahada topla buluşan Şükrü Kaan Kılıçaslan, sağ kanattan ceza sahasına doğru koşu yapan Alim Harlak’la topu buluşturdu. Alim pozisyonu değerlendiremedi.

Dk.18; Nazilli belediyespor’un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Şükrü Kaan Kılıçaslan, topa sert vurdu. Top üst direkten az farkla dışarı çıktı.

(GOL)Dk.22; Arnavutköy Belediyespor’un atağında topla ceza sahasına giren Tolga Şahin, çizgiye inerek boşta kalan Furkan Yaman’a pasını attı. Golcü oyuncu Yaman, topu plase vuruşla ağlara yolladı:1-1.

Dk.29; Sol kanattan gelişen atakta ceza alanına doğru kat eden Fatih Üge’nin düzgün pasıyla topla buluşan Ali Harlak’ın sert şutunu kaleci Fatih kurtararak topu kornere yolladı.

Dk.36; Berkay’ın ceza sahası yayından çektiği şut, az farkla dışarıya çıktı.

Dk 66; Nurettin Çağlar, rakip oyuncuları çalımlayarak topu Alim Harlak’la buluşturdu. Ali’min ceza sahası dışından çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

Dk.69; Nurettin’in pasıyla buluşan Berkay, topu ceza sahasına taşıdı. Berkay’ın şutu auta çıktı.

Dk.70; Arnavutköy Belediyespor’un atağında Osman sol kanattan 3 oyuncuyu ekarte ederek ceza sahasına girdi. Osman’ın düzgün şutunu kaleci Zekeriya kornere çeldi.

Dk.74; Arnavutköy’de sol kanattan ceza sahasına giren Mustafa Fettahoğlu, topu boşta bulunan Tolga Şahin’e gönderdi. Kaleci Zekeriya ile karşı karşıya kalan Tolga Şahin’in şutunu çizgiden Mert Er Estik çıkardı.

Dk.88; Ceza sahasının sol çizgisinde rakip oyuncudan topu çalan Ahmet Gökbayrak’ın pasında topla buluşan Nurettin Çağlar, kaleci Fatih’i geçemedi.

Stat: Nazilli İlçe Stadyumu

Hakemler: Volkan Okur ***, Necmi Demir **, Hakan Akkaynak **

Nazilli Belediyespor: Zekeriya **, Mehmet Ersavaş ** (Dk.88 Ahmet Karadayı ?), Fatih *** (Dk.75 Ahmet Gökbayrak *), Mert Özyıldırım ** (Dk.45 Nurettin Çağlar ***), Mert Er Estik ***, Şükrü Kaan ***, Alim Harlak **, Emre ***, Hakkı Can **, Doğukan **, Berkay ** (Dk.75 Cemal **)

Arnavutköy Belediye: Fatih(**), Kamil İçer(**), Mert Caymaz(**), Tolga Şahin(***), Furkan Yaman(***), Mithat(**) (Dk56 Melik Derin), Mustafa Acun(**), Ömer Faruk(**), Kerem (*) ** (Dk78 Uğur Arslan), Ferhat (**), Osman Bayrak(**)

Sarı kart: Emre Toptan (Nazilli Belediyespor) - Tolga Şahin, Ferhat Görgülü (Arnavutköy Belediye)

Goller: Dk.7 Şükrü Kaan (Nazilli Belediyespor) - Dk.22 Furkan Yaman (Arnavutköy Belediye)