NASA’nın 1 milyon dolar ödüllü projesine Aydın talip

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın 1 milyon dolar ödüllü başlattığı Türkçe karşılığı ‘Derin uzay gıda yarışması’ olan uzayda uzun süreli beslenebilmeyi sağlayacak yarışma ödülüne Aydın talip oldu. ADÜ Teknokent’te Karya Farma HBX AR-GE (BAP) adıyla çalışmalarını sürdüren firma bu kapsamda yaklaşık 15 yıldır çalışmalarının olduğunu belirterek ödüllü yarışmaya da bu çalışmaları ile katılacaklarını açıkladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın bu yarışmayı düzenlemesindeki esas amacın Uzay’da uzun süreli beslenme ortamı için fikirler toplamak olduğunu, ancak Karya Farma HBX AR-GE olarak insanların kıtlıkta ve teknoloji olmadan da beslenmelerini sağlayabilecek projeler üzerinde çalışmaları bulunduğunu belirten Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, bu yarışmaya katılacaklarını açıkladı.

Amacımız ödül değil, hedefimiz Aydın’ı ve çalışmaları dikkat çekmek

İnsanlığın var oluşundan bu yana birçok medeniyete beşiklik etmiş Menderes Vadisi’nin gerek yetiştirdiği ürünler gerekse taşıdığı değerlerin kıymete dönüşmesi ve insanlığa faydalı işler yapmak için mücadele ettiklerini belirten Karya Farma HBX Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, “Bu ödülü kazanmanın baş şartı teknolojiyi minimum kaynak ve atıkla hazırlamak en önemli kriter olarak gösterilmektedir. Gıda teknolojisinin sınırlarını zorlamak, geleceğin kaşiflerinin sağlığını korumaya yarayacak inovatif çalışmalar ile ilgili bir yarışmadır. Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Teknokent içerisinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX AR-GE olarak geliştirilen HBX2371-immünextraT13 İçeriğinde yer alan çok yüksek omega yağ asitleri, vitaminler, mineraller, proteinlerden oluşmasının yanı sıra bozulma riskinin olmayışı bu yarışmaya alternatif ürün olmaya aday olarak gösterilmesine sebep olmaktadır. Uzun araştırmalar neticesinde HBX-2371’den sonra 17 bilimsel patentli çalışmalara imza attık. HBX 2371-immünextraT13 adlı buluşumuz tam da bu ödüllü yarışmanın içeriği olan özelliklere sahip. İçeriğindeki besin ögeleri her koşulda kullanma uygun. Hem besleyici hem de hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan gibi çok amaçlı spesifik ve stratejik bir ürün olmaya aday ürünümüzle bu yarışmaya katılacağız” dedi.