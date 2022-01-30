banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor

NASA’nın 1 milyon dolar ödüllü projesine Aydın talip

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın 1 milyon dolar ödüllü başlattığı Türkçe karşılığı ‘Derin uzay gıda yarışması’ olan uzayda uzun süreli beslenebilmeyi sağlayacak yarışma ödülüne Aydın talip oldu. ADÜ Teknokent’te Karya Farma HBX AR-GE (BAP) adıyla çalışmalarını sürdüren firma bu kapsamda yaklaşık 15 yıldır çalışmalarının olduğunu belirterek ödüllü yarışmaya da bu çalışmaları ile katılacaklarını açıkladı.

AYDIN 30.01.2022, 10:27
NASA’nın 1 milyon dolar ödüllü projesine Aydın talip

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın 1 milyon dolar ödüllü başlattığı Türkçe karşılığı ‘Derin uzay gıda yarışması’ olan uzayda uzun süreli beslenebilmeyi sağlayacak yarışma ödülüne Aydın talip oldu. ADÜ Teknokent’te Karya Farma HBX AR-GE (BAP) adıyla çalışmalarını sürdüren firma bu kapsamda yaklaşık 15 yıldır çalışmalarının olduğunu belirterek ödüllü yarışmaya da bu çalışmaları ile katılacaklarını açıkladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın bu yarışmayı düzenlemesindeki esas amacın Uzay’da uzun süreli beslenme ortamı için fikirler toplamak olduğunu, ancak Karya Farma HBX AR-GE olarak insanların kıtlıkta ve teknoloji olmadan da beslenmelerini sağlayabilecek projeler üzerinde çalışmaları bulunduğunu belirten Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, bu yarışmaya katılacaklarını açıkladı.

Amacımız ödül değil, hedefimiz Aydın’ı ve çalışmaları dikkat çekmek

İnsanlığın var oluşundan bu yana birçok medeniyete beşiklik etmiş Menderes Vadisi’nin gerek yetiştirdiği ürünler gerekse taşıdığı değerlerin kıymete dönüşmesi ve insanlığa faydalı işler yapmak için mücadele ettiklerini belirten Karya Farma HBX Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, “Bu ödülü kazanmanın baş şartı teknolojiyi minimum kaynak ve atıkla hazırlamak en önemli kriter olarak gösterilmektedir. Gıda teknolojisinin sınırlarını zorlamak, geleceğin kaşiflerinin sağlığını korumaya yarayacak inovatif çalışmalar ile ilgili bir yarışmadır. Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Teknokent içerisinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX AR-GE olarak geliştirilen HBX2371-immünextraT13 İçeriğinde yer alan çok yüksek omega yağ asitleri, vitaminler, mineraller, proteinlerden oluşmasının yanı sıra bozulma riskinin olmayışı bu yarışmaya alternatif ürün olmaya aday olarak gösterilmesine sebep olmaktadır. Uzun araştırmalar neticesinde HBX-2371’den sonra 17 bilimsel patentli çalışmalara imza attık. HBX 2371-immünextraT13 adlı buluşumuz tam da bu ödüllü yarışmanın içeriği olan özelliklere sahip. İçeriğindeki besin ögeleri her koşulda kullanma uygun. Hem besleyici hem de hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan gibi çok amaçlı spesifik ve stratejik bir ürün olmaya aday ürünümüzle bu yarışmaya katılacağız” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11