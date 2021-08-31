Narkotik ekipleri ’aşı çağrısı’nı yakaladıkları uyuşturucu madde ile yaptı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek için ilginç bir yöntem izledi. Ekipler, yakaladıkları uyuşturucular ile “Aşı ol” yazarak, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda projeler geliştirilmeye devam ederken, salgının en büyük silahlarından olan aşının yaygınlaştırılması için de ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Vatandaşların aşı motivasyonuna yönelik çalışmalara bir destek de Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinden geldi. Vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek amacıyla ilginç bir yöntem izleyen ekipler, il genelindeki operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular ile “Aşı ol” yazarak, aşı çağrısında bulundu. Ekiplerin aşı hassasiyeti ise görenlerin takdirini topladı.