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Müzisyenler bayramda da coşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, pandemi sürecinde sahnelerden ve enstrümanlarından uzak kalan müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği “Aydın Sahne” konserlerine Kurban Bayramı’nda da devam etti.

AYDIN 23.07.2021, 18:52
Müzisyenler bayramda da coşturdu
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, pandemi sürecinde sahnelerden ve enstrümanlarından uzak kalan müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği “Aydın Sahne” konserlerine Kurban Bayramı’nda da devam etti.

“Aydın Sahne” ismini taşıyan konserler Panion plajı ve Balıkçılar Çarşısı’nda devam etti. 2 ayrı noktada gerçekleşen konserlerde tatilciler sanatçıların seslendirdikleri şarkılarla doyasıya eğlendi. Müziğin ritmine kendini kaptıran tatilciler dans ederek sanatçıların seslendirdikleri şarkılara eşlik etti.

Sanatçılardan Fatih Güler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederek “Müzisyenlere yönelik bu destek kampanyası bizim için çok iyi oldu. Gerek biz müzisyenler, gerekse de dinleyicilerimiz için gerçek anlamda bayram oldu. Belediye başkanlarımıza bizlere imkân verdikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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