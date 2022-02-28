Mustafa Selçuk evinde ölü bulundu

Aydın’da Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin’in belediye başkanlıkları döneminde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Selçuk, İstanbul’daki evinde ölü bulundu.

Kendisinden bir kaç gündür haber alamayan yakınları, yalnız yaşadığı eve gittiklerinde Mustafa Selçuk’u hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Selçuk’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.