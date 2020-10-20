Muhtar Taşçıoğlu, “Taleplerimiz anında karşılık buluyor”

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri Efeler Fatih Mahalesi’nde çalışmalarını sürdürürken, Muhtar Yıldız Karataş Taşçıoğlu, çalışmalardan dolayı mahalleli olarak çok mutlu olduklarını söyledi.

Mahallenin nüfusunun son yıllarda hızla artmakta olduğunun altını çizen Taşçıoğlu, "Boş arsalarımıza çok katlı evler yapılmakta. Buna bağlı olarak da su borularımızın yenilenme ihtiyacı doğdu. Bu konuda ASKİ’ye müracaat ettik, talebimize olumlu cevap geldi. Şu anda su borularımız yenilenmekte ve yaklaşık 2 bin metrelik bir çalışma yapılacak" şeklinde konuştu.

Taşçıoğlu, teknolojinin gelişmesiyle özellikle son yıllarda artan iletişim kanallarından tüm taleplerini Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine iletebildiklerini ve hemen cevap aldıklarını söyledi. Özellikle ivedilikle olarak müdahale edilmesi gereken kanalizasyon sorunlarında çok hızlı geri dönüş aldıklarını ifade eden Taşçıoğlu, "Kanalizasyon ekiplerimiz olsun, içme suyu ekiplerimiz olsun, numarataj ekiplerimiz olsun mahallemizde güzel çalışmalar yapıyor. Tüm mahallelilerimiz şu anda yapılmakta olan içme suyu borularının yenilenmesi çalışmasından oldukça memnun" şeklinde konuştu.

Taşçıoğlu "Hem şahsım adına hem de mahallelilerim adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, ekibine ve tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahallenin gelecek 50 yılı planlanarak başlanan çalışmayla yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu hattı yenilemesi yapılacak. Çalışmalarla abone bağlantıları da yenilenecek.