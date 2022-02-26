Muhtar Kıroğlan’dan öğrencilere teşekkür

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde gerçekleştirilen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda, Karacaören İlk ve Ortaokulu 2 kategoride birinci oldu. Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan, mahallelerine 2 birincilik getiren öğrencileri tebrik etti.

Bu yıl 101. yıldönümünün kutlanacak olan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında, Yenipazar’da İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan öğrenciler il finaline kalmak için kıyasıya yarışarak ter dökerken, tüm yarışmacı öğrenciler göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle alkışlandı.

Düzenlenen ilçe seçmelerinin ardından il finaline kalan isimler belli olurken, Karacaören İlk ve Ortaokulu anasınıfı ve ortaokul kategorilerinde 2 birincilik elde etti. Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan, mahallelerine 2 birincilik getiren öğrencileri tebrik etti.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Muhtar Kıroğlan; “İstiklal Marşımızı güzel okuma yarışmasında hem anasınıfları kategorisinde hem de ortaokullar kategorisinde Karacaören İlk/Ortaokulu olarak ilçe birinciliği elde ettik. Öğretmen, idareci ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, ildeki yarışmada başarılar diliyoruz” dedi.