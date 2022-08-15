Muhtar Erçetin’den Çerçioğlu’na davet

Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi Muhtarı Ersin Erçetin, yapılan hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, mahalleye davet etti.

Aydın’ın en büyük mahallesi olan Karpuzlu’nun Tekeler Mahallesi hizmete doydu. Mahalle muhtarı Ersin Erçetin, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden bulundukları bütün taleplerinin yerine getirildiğini söyleyip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. “Mahallem Büyükşehir Belediyesi’nden ilçe gibi hizmet alıyor” ifadelerini kullanan Erçetin, Başkan Çerçioğlu’nu mahallelerine davet etti.

Mahallede en son yol genişletme ve asfaltlama çalışması yapılırken Tekeler Mahallesi Muhtarı Ersin Erçetin, “Allah’a şükür yolumuz çok güzel oldu, genişletmeler yapıldı, dolgu yapılan yerler var. Bir nevi 40 yıllık sorunumuzu çözmüş durumdayız. Yolun halinden de belli zaten; bazı yerler çift, bazı yerler üç şerit şeklinde. Özlem Hanım’a çok teşekkür ederim; sağ olsun bizleri kırmadı, ‘Hizmet hizmettir, önemli olan budur’ diyerek mahallemizin her talebini yerine getirdi” şeklinde konuştu.

‘Herkesin yüzü gülüyor’

Mahallesinde daha öncesinde su sorunu olduğunun da altını çizen Erçetin, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin hummalı bir çalışmayla bu sorunun da üstesinden geldiğini belirtti. Erçetin, “Bizim 30-40 yıllık su sorunumuz vardı; yeri geldiğinde haftada, 10 günde su verilen yerlerimiz vardı. Bunu gidermek için daha öncesinde bir, geçen yıl da Gökcük’te iki sondaj çalışması yapıldı. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun ‘Susuz hayat olmaz’ demesinden yola çıkarak böyle bir çalışmamız oldu. O suyun köyümüze aktarımını Şenköy grup deposunu kullanarak tamamıyla yaptık. Artık suyumuz 7 gün 24 saat akıyor. Herkes çok memnun, herkesin yüzü gülüyor. Eskiden herkesin evinin üzerinde birer tonluk depolar vardı, şimdi onlar iptal edilmeye başlandı, herkes şebekeden gelen suyu kullanmaya başladı. Sağlığımız da moralimiz de yerinde” dedi.

‘Başkanımızı mahallemize bekliyoruz’

Büyükşehir Belediyesi’nin bütün taleplerini zaman geçirmeden yerine getirdiğini ifade eden Erçetin “Taş döşenmesini istediğimizde yerine getiriliyor. Her gün Halk Ekmek aracı geliyor, isteyen vatandaşlarımız ucuz bir şekilde bundan faydalanıyor. Sarı Civciv’lerimiz geliyor. İlçe gibi hizmet alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nden isteyebileceğim her şeyi istedim, bütün taleplerim yerine geldi. Artık Özlem Başkanımızı mahallemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.