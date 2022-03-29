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Muğla Oda ve Borsa Başkanları istişare toplantısında buluştu

Muğla Borsa ve Odaları Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları Ortak İstişare Toplantısı’nda bir araya gelerek oda üyelerinin son dönemde yaşadıkları sorun ve taleplerini görüştü. Özellikle son dönemde ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında üye işletmelerin ihtiyaç duyduğu destekler değerlendirildi.

AYDIN 29.03.2022, 13:44
Muğla Oda ve Borsa Başkanları istişare toplantısında buluştu

Muğla Borsa ve Odaları Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları Ortak İstişare Toplantısı’nda bir araya gelerek oda üyelerinin son dönemde yaşadıkları sorun ve taleplerini görüştü. Özellikle son dönemde ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında üye işletmelerin ihtiyaç duyduğu destekler değerlendirildi.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ev sahipliğinde 33. Muğla Borsa ve Odaları Ortak Toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıya, Bodrum Ticaret Odası, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, İMEAK DTO Marmaris, Bodrum, Fethiye Şubeleri Yönetim Kurulu Başkanları ve tüm odaların Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ve Genel Sekreterleri katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan açılış konuşmasında turizm sektörünün son 2 senedir yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Marmaris’te turizm sektörünün 2019 yılına oranla yaklaşık yüzde 80 daraldığına dikkat çeken Başkan Ayhan gerek pandemi gerekse yaşanan doğal afetler nedeniyle turizm sektörünün büyük darbe aldığının altını çizdi. Başkan Ayhan, “Marmaris turizmi için en önemli pazarlarımızdan ikisi olan Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde patlak veren savaş, bu iki ülkeden Dalaman’a arz edilen 560 bin koltuğun kaybedilmesine yol açmıştır. Bu nedenle İngiltere pazarı büyük önem taşıyor. 2022 yılı için Dalaman Havalimanı’na arz olunan 1 milyon 300 bin koltuğun satılması gerekiyor. İngiltere pazarında tanıtıma biraz daha ağırlık verilmesi hem mevcut koltuklara olan talebin artırılması, hem de önümüzdeki yıllar için koltuk arzının korunması konusunda hayati önem taşıyor" dedi.

Toplantıda turizm ve bağlı sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri de değerlendirildi. Başkan Ayhan konuşmasında ekonomik dalgalanmanın yol açtığı artan maliyetlere de değindi. Bu konuda Muğla Odaları olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne talepte bulunduklarını söyleyen Başkan Ayhan, “Elektrik zamları, akaryakıt fiyatlarında önlenemeyen artışlar, zeytinlik alanlara maden ruhsatı verilmesinin önünü açan yasaya olan tepkimizi ve çözüm önerilerimizi, birliğimize ve ilgili kurumlara ilettik. Geçtiğimiz hafta itibariyle Marmaris Ticaret Odası olarak KGF destekli İhracat, Yatırım ve İşletme Harcamaları Kredi paketlerinde ilimiz genelinde banka şubelerine ayrılan limitlerin artırılması, 31 Mart tarihinde süresi sona erecek olan TAPDK belgeleri süre uzatma işleminin Haziran ayı sonuna dek uzatılması ve konaklama ve yeme-içme sektöründe KDV oranının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 1 oranında uygulanması, taşımacılık sektöründe uygulanan ücretsiz seyahat ödeneğinde iyileştirme yapılması, sektörden MTV alınmaması ve akaryakıtta uygulanan yüzde 29’luk vergi diliminin kaldırılması hususunda birliğimize talepte bulunduk. Bütün bunlar bölgemizdeki tüm işletmelerin ortak sorunu. Muğla Odaları olarak ortak hareket ederek en kısa sürede sonuç almayı umuyoruz" diye konuştu.

"Müzik yasağı derhal bitmeli"

Pandemi döneminde getirilen bazı uygulamaların son dönemde kaldırılmasına ilişkin gelişmelerin ümit verici olduğuna belirten Başkan Ayhan, henüz kaldırılmayan müzik yasağının sektöre büyük darbe vurduğunu ifade etti. Konuyla ilgili konuşan Başkan Ayhan şunları ekledi:

“Salgında yeni bir döneme girdik. Maske takma zorunluluğu, HES kodu kontrolü, okullarda sınıf kapatma uygulaması gibi tedbirler esnetilirken gece saat 12.00’den sonra uygulanan müzik yasağı da bir an önce kaldırılmalı. Turizm sezonu başlıyor. İngiliz turistlerin tatilleri boyunca eğlence ve gece hayatına olan düşkünlüklerini biliyoruz. Gece 12’de barları kapatıp hayal kırıklığına uğramalarını istemiyoruz. Bu sektöre büyük darbe vuracaktır."

Toplantı sırasında konuşma yapan tüm Oda Başkanları ortak bir paydada buluştu. Muğla ekonomisi ve turizmi için özellikle il genelinde yaşanan yangın ve doğal afet gibi olumsuz gelişmelerden sonra hayata geçirilmesi gereken destekler için ortak hareket edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, doğal afetlere karşı hızlı hareket edilmesini sağlayacak bir afet koordinasyon merkezi kurulmasının da öneminin altı çizildi. Toplantı sırasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) tanıtım, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde Muğla’ya daha fazla yer vermesi ve pazarlama desteklerinden daha fazla pay alınabilmesi için görüşmeler yapılması gerektiği, mevcut pazarları geliştirmek ve farklı pazarlara erişebilmek için de TGA fuar takviminde yer alan fuarlara katılım sağlanmasının önemi belirtildi.

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