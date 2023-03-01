Müdür Şenkul, görevine başladı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, görevine başladı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Bölge Koordinatörlüğü’ne atanmasının ardından Aydın’ın yeni müdürü de belli oldu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yeni görevine başladı. Aydın’a gelerek görevine başlayan Müdür Şenkul, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Esen Şenkul’u makamında ağırlayan Vali Aksoy ise yeni müdüre görevinde başarılar diledi.