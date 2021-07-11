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Muaythai’de Aydın’dan 3 sporcu Milli takıma seçildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapılan Muaythai seçmelerinde iki, Didim’deki seçmelerde ise bir sporcu olmak üzere, Aydınlı 3 sporcu milli takıma seçilerek Tayland’ta yapılacak şampiyonaya katılacak.

AYDIN 11.07.2021, 16:36
Muaythai’de Aydın’dan 3 sporcu Milli takıma seçildi
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapılan Muaythai seçmelerinde iki, Didim’deki seçmelerde ise bir sporcu olmak üzere, Aydınlı 3 sporcu milli takıma seçilerek Tayland’ta yapılacak şampiyonaya katılacak.

Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen Muaythai seçmelerinde Aydın Kungfu Spor Kulübü oyuncusu Nefise Atalay finaldeki rakibini geçerek, milli takıma seçildi. Yine aynı kulüpten Elif Hayriye Yılmaz ve Fadime Özkan Kuşadası’ndaki seçmelerde Tayland biletini almıştı.

Aydın Kungfu Spor Kulübü Murat Yılmaz, kulüp oyuncularının Tayland’ta yapılacak olan şampiyonada üç sporcularının Aydın’ı ve Türkiye’yi gururla temsil edeceğinden şüphesinin olmadığını belirtip, kendilerine destek veren başta Gençlik Spor il Müdürlüğü başta olmak üzere herkese teşekkür etti.
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