Muaythai Milli takım seçmelerine Aydınlı sporcular damga vurdu

Deprem felaketi sonrası ertelenen Muaythai Milli Takım seçmeleri Ankara’da gerçekleşirken, Aydınlı sporcular seçmelerde elde ettikleri başarılar ile ülkemizi şampiyonalarda temsil etme hakkı kazandı.

Deprem felaketi nedeni ile ertelenen milli takım Seçmeleri 14 - 15 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Seçmelerde Delikurt Dövüş Sanatları Spor Kulübü sporcuları Nefise Atalay U23 57 Kg Sampiyon, Elif H. Ylmaz Ü. G. 57 Kg şampiyon, Emir Avdan Ü. G. 75 Kg üçüncü, Göktuğ Karaca Ü. G. 67 Kg üçüncü, Ebuzer Cesur minik 46 kg Türkiye üçüncüsü, Kuzey Gundogdu Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sonuçlarla Atalay ve Yılmaz ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.

Delikurt Dövüş Sanatları Spor Kulübü Antrenörü Murat Delikurt, “21 - 29 Mart tarihleri arasında Ankarada gerçekleştirilecek olan Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Nefise Atalay ve Elif Hayriye Yılmaz’a ve Dünya şampiyonası seçmesine girmeye hak kazanan Emir Avdan, Göktuğ Karaca, Ebuzer Cesur ve Kuzey Gundogdu’ ya başarılar dilerim. Sporcularımın başarıları beni çok mutlu etti. Aydin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Efeler Halk Eğitim Merkezimize, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkürü borç bilirim” dedi.