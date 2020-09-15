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Motosiklet kaldırıma çarptı: 2 yaralı
MOTOSİKLET KALDIRIMA ÇARPTI: 2 YARALI
AYDIN 15.09.2020, 22:34
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip kaldırıma çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden şehir merkezi istikametine giden İsmail K. yönetimindeki 09 BP 852 plakalı motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcusu metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken motosiklet sürücüsü İsmail K. kendisine bir aracın arkadan çarptığını iddia etti.
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