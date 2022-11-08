Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli-Aydın Karayolu üzerinde seyir halinde olan 09 H 5944 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.