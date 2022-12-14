Motosiklet hırsızlarına jandarmadan eş zamanlı operasyon

Aydın’ın Nazilli ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Pirlibey Mahallesi’nde ikamet eden İ.B. ve H.Y. isimli şahıslara ait motosikletlerin farklı tarihlerde çalınması sonrasında Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak olay yeri ve çevresinde bulunan tanık ifadeleri ile kameraların görüntüsünün incelenmesi neticesinde hırsızlık olayının U.S. (28) S.T. (27) ve S.Y. (27) isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Eş zamanlı operasyon ile 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.