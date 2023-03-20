Motosiklet hırsızını jandarma yakaladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan iki şüpheliden birisi yakalanırken, diğerini ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğrikavak ve Kuyucular Mahallerinde 2 şahsa ait motosikletlerin çalınması sonucunda bir şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan araştırmada hırsızlık olayını 2 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilerek diğer şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.