Motosiklet hırsızını bekçiler yakaladı

Aydın’ın Didim ilçesinde iki ayrı motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Fevzipaşa ve Yeni Mahalle’de gerçekleşen motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda her iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın A.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.