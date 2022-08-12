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Motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilin aniden açılan kapısına çarpan moto kurye yaralandı.

AYDIN 12.08.2022, 15:56
Motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilin aniden açılan kapısına çarpan moto kurye yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batı Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 34 BNJ 592 plakalı motosiklet sürücü F.D., park halinde duran 48 YF 232 plakalı otomobil sürücüsü B.K.’nin aniden açtığı kapıya çarparak yere savruldu. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan moto kurye F.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı moto kuryeyi ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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