Moliere’in Cimri’si Nazilli’de sahnelendi

Fransız Oyun Yazarı Moliere tarafından 17’nci yüzyılda kaleme alınan ünlü tiyatro oyunu ‘Cimri’, Nazilli’de sahnelendi.

Yönetmen Mukaddes Yüksel’in yeniden düzenlediği, Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Cimri’, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda seyirci karşısına çıktı. 2 perde olarak hazırlanan oyunda, Nurşen Osanç, Ender Çetin, Egehan Kozlarlı, Canan Çengelci, Ertan Tonbak, Selin Yüksel, Latif Akgün, Abdullah Köner, Ali İhsan Karakaya, Emre Grep, Atife Yeşiltepe ve Cihan Tarhan rol aldı.

Yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan oyuncular sahnede gösterdikleri performansla izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Parayı bütün insani değerlerin üstüne koyan, kendisine yabancılaşan ve para karşısında özgürlüğünü yitiren insanları ve toplumsal ilişkileri eleştiren oyun seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Hediye ve çiçek takdiminin ardından Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu adına başrol oyuncusu Ender Çetin Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Tiyatronun ‘insanı insanla anlatma sanatı’ olduğunu söyleyen Çetin; “Bu sahnedeki arkadaşlarımız çok büyük emek harcadılar. Bu gösteriyi sunabilmek için bir çok arkadaşımız da sponsor oldu. Her şeyin ötesinde en özel teşekkürü de Mukaddes hocamıza yapmak istiyorum” dedi.