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Mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

AYDIN 06.07.2022, 09:43
Mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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