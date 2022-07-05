Mobil radarın tespit ettiği 24 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.