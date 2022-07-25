Misman resimleri Tekstil Park Sanat Galeri’sinde

Aydın’ın kültür ve sanat yaşamına yeni bir soluk kazandıran Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park Sanat Galerisi, Türk resminin en önemli isimlerinden olan ressam Prof. Hayati Misman’ın “Kadınların Gizemli Dünyaları” adlı sergisini Aydınlı sanatseverlerle buluşturuyor.

Sanata değer katmak anlayışıyla kültürel-sanatsal etkinliklerini yoğun bir biçimde sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleştirdiği “Kadınların Gizemli Dünyaları” adlı resim sergisi 26 Temmuz’da açılacak ve 1 Eylül’e kadar ücretsiz gezilebilecek.

Dışavurumcu bir anlayışla sanatını gerçekleştiren ressam Misman, 1968 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdikten sonra Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde uzmanlık eğitimi aldı. 50 yıllık sanat hayatının büyük bir bölümünü Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak sürdürdü. Hayati Misman, emekli olduktan sonra da çalışmalarına kendi atölyesinde devam ediyor.

Sanatını “İç dünyamın resimlerini yapıyorum” diyerek sürdüren Prof. Hayati Misman’ın çok sayıda resmi ulusal ve uluslararası kişisel koleksiyonlarda ve müzelerde yer alıyor. Eserleriyle, ulusal ve uluslararası 20 önemli ödül kazanan Misman’ın eserleri yurtdışında da ünlü galeriler tarafından uluslararası sanatseverlere ulaştırılıyor.