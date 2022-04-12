Minikler Türkiye Halter Şampiyonası başlıyor

Aydın’ın ev sahipliğini yapacağı Minikler Türkiye Halter Şampiyonası, 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Aydın 15-16 Nisan 2022 tarihlerinde dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen ve Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Minikler Türkiye Halter Şampiyonası 1. Etap Müsabakaları için geri sayım başladı. 15-16 Nisan 2022 tarihleri arasında Kuyucak ilçesindeki Spor Salonu’nda yapılacak şampiyonanın hazırlıkları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sürüyor. Aydın’ın ev sahipliğinde Kuyucak’ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası’na sadece 2010 doğumlu kadın ve erkek lisanslı sporcular katılabilecek.

Kadın ve erkeklerde toplam 7 sıklet üzerinden gerçekleştirilecek olan müsabakaların ardından Teknik Koparma, Teknik Silkme, Sabit Atış, Koparma düşüşü hareketleri üzerinden puan verilip sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalyaları verilecek.